واشنطن ترحب بتفعيل وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا

2021/12/24 | 05:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت واشنطن بعزم السلطات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا.

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