خصائص المتحورة أوميكرون بدأت تتكشف: أشد عدوى وأقل خطورة

2021/12/24 | 05:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – بعد شهر على رصدها في جنوب إفريقيا، بات يتكون فهم أفضل للمتحورة اوميكرون، فهي أشد عدوى لكنها أقل خطورة من المتحورات الاخرى، رغم استمرار عدم القدرة على كشف المدى الذي ستغير عبره وجه جائحة كوفيد-19.– ماذا نعرف عن هذه المتحورة؟ – مقارنة مع المتحورة دلتا، “تنتشر بسرعة أعلى لكن […]

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