منظمات بيئية تشيد بـ

2021/12/24 | 05:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشادت منظمات بيئية في إسرائيل، الخميس، بقرار للمحكمة العليا يعطل اتفاقا نفطيا مثيرا للجدل مع الإمارات تم التوصل اليه بعد تطبيع العلاقات بين البلدين العام الماضي.

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