صندوق النقد الدولي يمدد برنامج مساعدة الدول المتضررة من كورونا

2021/12/24 | 06:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه سيمدد لمدة 18 شهرا إضافية الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19.

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