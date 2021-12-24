بايدن ٢٠٢١ في الشرق الأوسط: لا ترامب ولا أوباما

2021/12/24 | 07:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، قد لا تكون لديه الكاريزما أو المهارة الاعلامية التي أتقنها سلفيه دونالد ترامب وباراك أوباما، إنما في السياسة الخارجية وتحديدا في الشرق الأوسط فهو أثبت خلال عام حافل له في الحكم، بأنه قادر على إعادة التوازن لمصالح واشنطن، وفتح قنوات وأبواب كان صدها الباقون.

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