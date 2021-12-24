تأثيل بعض الإصطلاحات - المنصور جعفر

2021/12/24 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر يحاول هذا النص بشكل بسيط تأثيل بعض الإصطلاحات التقدمية ببيان بعض معالم وشؤون ولادتها والتعامل بها، وطبيعة الأزمات والصراعات التي أحاطت تبلورها وإستعمالها وبعض الإحتلافات في تقييم إنتصاراتها وهزائمها.



وقد درج الناس على التعامل الجزاف معها قبولاً أو رفضاً وهي إصطلاحات: "الثورة"، "اللارأسمالي"، "رأسمالية الدولة"، "البرجوازية الوطنية"، "الديموقراطيين الثوريين"، و"التحرر الوطني"، وإصطلاحات رديفة لها.



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