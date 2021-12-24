ناسا تحذر من عاصفة شمسية قد تطال الأرض

2021/12/24 | 07:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وكالة الفضاء الأميركية ناسا، من أن عاصفة شمسية قد تسبب اضطرابا قبل عيد الميلاد.

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