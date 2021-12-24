الليرة التركية تحقق ارتفاعا بسعر الصرف أمام الدولار.. إليكم القيمة

2021/12/24 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق سعر صرف الليرة التركية، الخميس، ارتفاعا أمام الدولار ليصل إلى 11.40 ليرة للدولار الواحد.

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