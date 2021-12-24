الحرس الثوري الإيراني يختبر صواريخ كروز بحرية بمناورات الخميس

2021/12/24 | 08:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الحرس الثوري الإيراني بمناورات "النبي الأعظم"، الخميس، صواريخ كروز بحرية متوسطة المدى إلى جانب تنفيذ عمليات جوية للطائرات المسيرة لبحرية الحرس الثوري.

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