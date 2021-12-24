لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني، نعم لحقوق الشعب الفلسطيني، إسرائيل ركيزة رئيسية للاستعمار الجديد في المنطقة - المناضل-ة

2021/12/24 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المناضل-ة تيار المناضل-ةأعلن النظام المغربى قبل عام استئناف التطبيع الرسمي وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.



جاء هذا القرار في إطار مشروع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والذي سميناه ب”مؤامرة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية، وإقامة تحالفات إقليمية وعالمية لمواجهة قوى منافسة صاعدة تروم السيطرة على الثروات بالقارة الافريقية والشرق الأوسط.مضى عام على إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتكشف ......





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