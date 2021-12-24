2021/12/24 | 09:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني باتت الإكوادور الجمعة أول دولة في العالم تفرض لقاح “كوفيد-19” على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحور “أوميكرون” إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وأعلنت وزارة الصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول دولة في العالم تفرض على جميع مواطنيها تلقي لقاح ضد كورونا المركز الخبري الوطني.

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