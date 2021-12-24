2021/12/24 | 09:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول دولة في العالم تفرض لقاح كورونا على جميع مواطنيها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/24 | 09:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول دولة في العالم تفرض لقاح كورونا على جميع مواطنيها) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول دولة في العالم تفرض لقاح كورونا على جميع مواطنيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).