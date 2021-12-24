تفسير لاسباب الصداع في البرد وطرق الوقاية

2021/12/24 | 09:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصداع في تلك الحالات هو رد فعل الجسم على تغير درجة الحرارة.

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