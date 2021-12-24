الرافدين يخصص يوم الأحد لصرف رواتب الموظفين

2021/12/24 | 09:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن تخصيص يوم الأحد لصرفرواتب الموظفين في بعض فروعه.

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وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقاه "ناس" (24 كانون الاول 2021)، ان "يوم الاحد دوام مخصص لصرف رواتب الموظفين".

واضاف البيان ان "الدوام يشمل بعض الفروع في بغداد والمحافظات التي لديها توطين الرواتب".

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