بنغلادش.. مصرع 32 شخصا في حريق عبّارة

2021/12/24 | 09:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، الجمعة، عندما شبت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهر بجنوب بنغلادش، وفق ما ذكرت الشرطة.

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