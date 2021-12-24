ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق المحلية في عموم العراق- عاجل

2021/12/24 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار ارتفاعاً بالأسواق المحلية ومحال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات الأخرى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن سعر صرف الدولار شهد ارتفاعاً في الأسواق المحلية ومحال الصيرفات في بغداد والمحافظات الأخرى، لتكون الأسعار كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

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