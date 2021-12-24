الكرد يعلنون: مستحقات اقليم كردستان على راس مفاوضات تشكيل الحكومة

2021/12/24 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، وجود اجماع سياسي لدى القوى الكردية على ان تكون مستحقات اقليم كردستان على راس مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الاتحاد، ئاريز عبدالله، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "تطبيق فقرات الدستور فيما يخص مستحقات الإقليم ستكون على رأس مفاوضات الكرد لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وبين أن "على رأسها المستحقات المالية للإقليم ولاسيما البيشمركة وتطبيق المادة 140 من أولى المطالب التي تطفو فوق سطح المفاوضات مع الحزبين الكرديين".

وأضاف عبدالله أن "الحكومة العراقية الجديدة، ستكون حكومة توافقية وهذا ما تجمع عليه غالبية القوى السياسية الرئيسية، خصوصاً ان الأرضية السياسية لا تنسجم مع تشكيل حكومة أغلبية وإنما يجب أن يشترك الجميع في تشكيلها".

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