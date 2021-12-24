2021/12/24 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني لقي 32 شخصا على الأقل مصرعهم، الجمعة، عندما شبت النيران في عبّارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهر بجنوب بنغلادش، وفق ما ذكرت الشرطة.وقال رئيس الشرطة المحلية، موينول اسلام، لفرانس برس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بنغلادش..



عشرات القتلى في حريق عبّارة المركز الخبري الوطني.

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