الاكوادور تفرض لقاح كورونا على جميع مواطنيها

2021/12/24 | 09:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ باتت الإكوادور أول دولة في العالم تفرض اللقاح المضاد لـ”كوفيد-19″ على الأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك بعد وصول متحور”أوميكرون” إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن “التلقيح ضد كوفيد-19 في الإكوادور الزامي”.وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن “التلقيح الإلزامي سيطبق على الأشخاص من سن الخامسة فما […]

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