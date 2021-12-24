المكسيك.. 149 وفاة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي يقترب من 300 ألف

2021/12/24 | 09:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 149

وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكوفيد-19،

وذلك وفقا لبيانات صادرة يوم الخميس،

مما يرفع العدد الإجمالي الرسمي

للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 298508.

كانت الوزارة قال

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