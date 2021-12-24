الأمن العراقي يقبض على معالج جرحى داعش

2021/12/24 | 09:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق،

أمس الخميس، القبض على معالج جرحى داعش

وداعمهم لوجستيا وأربعة من معاونيه في

كركوك شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام، في بيان عبر

حسابها بموقع التواصل الاجتماعي

«فيس

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