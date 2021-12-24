العمل: إجراءات ضد الشركات المخالفة لتشغيل العمالة الأجنبية

2021/12/24 | 09:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءاتها ضد الشركات المخالفة لتشغيل العمالة الأجنبية.وقالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبير الجلبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " لملف العمالة الأجنبية عملاً مشتركاً بين العمل والداخلية في ما يتعلق بمنح الإقامة واستقدام العمالة الأجنبية عن طريق المكاتب المرخصة وفق قانون العمل 37 وأن يكون في كل شركة وقطاع".وأضافت أنه "في كل مشروع ينبغي أن تكون نسبة العمال العراقيين 50% فما فوق مقابل العمالة الأجنبية ،وهناك إجراءات في حال ادخال أصحاب الشركات وأصحاب المصانع العمالة الأجنبية خارج هذه الضوابط والإجراءات فسيحالون الى التحقيق والقضاء".

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