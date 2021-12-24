2021/12/24 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - منابعة

اكد مسؤول يوم الجمعة ان ما لا يقل عن 38 شخصا لقوا حتفهم في بنغلادش جراء حريق مميت شب في قارب بنهر سوجاندها.

وقال كلام حسين بويان وهو مسؤول كبير في خدمة الإطفاء في منطقة جالاكاتي بجنوب البلاد، حيث وقع الحادث في الثالثة صباحا تقريبا بالتوقيت المحلي، "انتشلنا 38 جثة حتى الآن".

وأضاف أن الحريق بدأ في غرفة المحرك بالقارب الذي كان متجها من العاصمة داكا إلى منطقة بارجونا عبر جالاكاتي التي تبعد عن العاصمة 250 كيلومترا إلى الجنوب.

وقال مسؤول كبير في جالاكاتي إن عدد القتلى قد يرتفع إذ نُقل أكثر من 50 شخصا إلى المستشفى بعضهم في حالة حرجة وما زال بعض الركاب مفقودين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 38 في حريق على متن قارب في بنغلادش) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 38 في حريق على متن قارب في بنغلادش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).