القوات الأمنية تغلق جسر الجمهورية تحسباً من تظاهرات المعترضين على النتائج

2021/12/24 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصدر أمنى ان القوات الامنية اغلقت فجر اليوم الجمعة جسر الجمهورية، تزامنا مع دعوات لانطلاق تظاهرة ظهر الجمعة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات.

وقال المصدر ان هناك انباء عن نية الفصائل المسلحة تصعيد الموقف، بعد توارد أنباء بمنع تشييد نصب خاص لأبو مهدي المهندس في شارع مطار بغداد حيث حادثة اغتياله، مشيراً الى دخول القوات الأمنية في حالة استنفار في محيط المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.

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