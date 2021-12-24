لا اتفاق على محادثات جديدة بين بايدن وبوتين

2021/12/24 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس الخميس إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يوافق بعد على موعد ومكان لإجراء محادثات جديدة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

كما رفضت ساكي الانتقادات التي وجهها بوتين بأن الولايات المتحدة وحلفاءها كانوا الطرف المعتدي في التصعيد الحالي على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت ساكي “الحقائق توضح أن العدوان الوحيد الذي نراه على حدود روسيا وأوكرانيا هو الحشد العسكري من جانب الروس والخطاب العدائي من جانب الزعيم الروسي”.

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