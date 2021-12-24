طقس العراق: اجواء شتوية بامتياز.. درجات حرارة قريبة من الصفر

2021/12/24 | 10:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، الى تاثر البلاد باجواء شتوية خلال الاسبوع المقبل، ومنخفض جوي ممطر مطلع العام المقبل.

واوضح المتنبئ الجوي نائل العلي في تدوينة تابعها NRT عربية، (24 كانون الاول 2021)، ان خرائط الطقس تشير الى استمرار فرص الأمطار في المناطق الشمالية وصولا إلى مناطق شمال الانبار ومناطق صلاح الدين وشمال ديالى خلال صباح اليوم، لتنتهي فرص الأمطار اليوم الجمعة تدريجيا، مع احتمالية زخات خفيفة في بعقوبة وبغداد والرمادي مركز محافظة الانبار".

واضاف، ان "المناطق التي لم تذكر لا تتوفر فيها فرص امطار بحسب التوقعات".

وتابع، "ستشهد البلاد اجواء شتوية بشكل عام اليوم الجمعة وغدا السبت، مع استقرار خلال ايام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء"، مبينا أن "الاجواء ستكون باردة جدا خلال الاسبوع القادم بدرجات حرارة تلامس الصفر فجرا".

وختم العلي، "وتشير التوقعات الجوية الى ان العراق على موعد مع منخفض جوي ممطر مطلع السنة الميلادية المقبلة".

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