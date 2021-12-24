إصابة رئيس «الجبل الأسود» بفيروس كورونا

2021/12/24 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس جمهورية الجبل الأسود

ميلو ديوكانوفيتش في بيان أمس إن الفحوص

أثبتت إصابة رئيس البلاد بفيروس كورنا (

كوفيد - 19 ) بعد مخالطته شخصا مصابا.

ويقود ديوكانوفيتش ( 59 عاما ) الدولة

العضو بحلف

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