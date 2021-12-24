إصابات كورونا العالمية تتخطى 276.73 مليون حالة

2021/12/24 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 276.73

مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا

المستجد على مستوى العالم، في حين وصل

إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس

إلى خمسة ملايين و678100.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أ

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