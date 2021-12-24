2021/12/24 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طور علماء في اليابان نموذجًا أوليًا لجهاز تلفاز "قابل للعق"، حيث يمكن للتلفاز الجديد تقليد مجموعة كبيرة من "الأطعمة" باستخدام مزيج من عشرة نكهات مختلفة، وقال هومي مياشيتا الأستاذ بجامعة ميجي لرويترز إن التكنولوجيا يمكن استخدامها "لتنزيل" الطعام من المطاعم، ووفقًا لمياشيتا، تبلغ تكلفة إنتاج "TTTV" (تذوق التلفاز) حوالي 875 دولارًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد كيف تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد كيف تمكنك هذه الشاشة من تذوق الطعام المعروض على التلفاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).