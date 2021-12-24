مكتب المرجع الأعلى ينشر فتوى السيستاني حول حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة

2021/12/24 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نشر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، استفتاءً بشأن حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة.

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ونشر المكتب فتوى المرجع الأعلى رداً على سؤال يقول: "هل يجوز المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة؟".

وجاء في جواب المرجع السيستاني، "إذا خلت عن الفسوق وسائر أنواع الفساد ولم يكن في ذلك نشرٌ للضلال فلا مانع".

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