مكتب المرجع الأعلى ينشر فتوى السيستاني حول حكم المشاركة في الأعياد غير الإسلامي

2021/12/24 | 10:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نشر مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، استفتاءً بشأن حكم المشاركة في مجالس الأعياد غير الإسلاميّة.ونشر المكتب فتوى المرجع الأعلى رداً على سؤال يقول: “هل يجوز المشاركة […]

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