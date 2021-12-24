الاطار التنسيقي يشخص مصدر الاجهزة التي

2021/12/24 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن القيادي في الإطار التنسيقي كاطع الركابي، اليوم الجمعة، عن انتظار الاطار، لقرار القضاء بأرجاع الحق إلى أهله في إشارة للتزوير بنتائج الانتخابات.وقال الركابي ( لبغداد اليوم ) ان "المحكمة الاتحادية طلبت خبراء ومستشارين للإطلاع على ماقدم من الإطار بشأن الأدلة الخاصة بالتزوير في الانتخابات".

واضاف، ان "التقرير الذي قدم من الشركة الألمانية التي هي مسؤولة عن الاجهزة يعتقد ان الجهاز هو من تلاعب بنتائج الانتخابات".

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