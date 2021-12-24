مصرف الرافدين: دوام يوم الأحد مخصص لصرف رواتب الموظفين

2021/12/24 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قرر مصرف الرافدين ، ان يكون دوام يوم الأحد مخصصا لصرف رواتب الموظفين .وذكرت ادارة المصرف ، ان " الدوام يشمل بعض الفروع في بغداد والمحافظات ممن لديها توطين الرواتب بعهدة المصرف "./انتهى5

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