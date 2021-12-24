الموانئ: سفينة التنوير (الفاو) تدخل الخدمة فعلياً

2021/12/24 | 10:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / باشرت سفينة التنوير (الفاو ) بالعمل الفعلي في قناة أم قصر الملاحية وذلك باستبدال عوامة (30 ) القديمة بإخرى جديدة .وقال المدير العام لشركة موانئ العراق المهندس فرحان الفرطوسي في بيان : إنه سيتم نقل العوامة القديمة الى الورشة لإعادة صيانتها وإدامتها وتأهيلها للعمل مرة أخرى .من جانبه بين مدير قسم السيطرة والتوجيه البحري الكابتن رمزي ايشا إنه سيتم الإيعاز قريباً لسفينة التنوير (الفاو ) التوجه الى (خور الخفگه ) بعد مغادرة السفينة (النسر ) من المسفن لنصب عوامات جديدة بدلاً عن العوامات المفقودة لضمان سلامة مرور الناقلات.جدير بالذكر أن موانئ العراق تسلمت قبل مدة قصيرة سفينة التنوير (الفاو ) مع سفينة أخرى للأدلاء البحريين سميت ب (شط العرب ) وهما تخصصيتان و من ضمن مشاريع القرض الياباني ./ انتهى

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