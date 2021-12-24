2021/12/24 | 10:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام واللى اعتدى جاى بأبتسامته يعتدىبدل البنادق، بالريات وجابلنىبدل المدافع بالبنوك والبورصةوجال لسمسار الوطن ليك حصةودا يجول كتير، ودا يجول اتوصىوانت ما تستعناك طروف البصةوانت اللى خلعت الشجر اولادكوداريت باجساده بدن دبابةادى الزمن خلع القميص فى بلادكوكتب على الجدران يفط كدابة"جرب اجولك"الابنودىمن المعلوم لدى المؤيد والمعارض لاتفاقية صندوق النقد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطايا النظام يتحملها الشعب؟! - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطايا النظام يتحملها الشعب؟! - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).