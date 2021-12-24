2021/12/24 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهر حكم نشر في الجريدة الرسمية التركية اليوم الجمعة أن تركيا جمدت أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها الولايات المتحدة بسبب تمويل الإرهاب.

وطبقاً للحكم تم تجميد أرصدة مؤسسة نياجارا ومقرها شيكاغو بسبب صلاتها برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.

وقالت الجريدة الرسمية إن أرصدة أكثر من 400 شخص جُمدت لصلاتهم بغولن.

وأضافت أن هذه الخطوة اتخذت استنادا إلى أدلة قوية بأنهم ارتكبوا أفعالاً تندرج تحت قانون “جريمة تمويل الإرهاب” و “الأفعال المحظورة من تقديم وجمع الأموال”.

وطبقا للقرار تم تجميد أرصدة أكثر من 200 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور وتنظيم داعش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تجمد أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها أمريكا) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تجمد أرصدة 770 شخصاً ومؤسسة مقرها أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).