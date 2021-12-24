للعام الثاني.. وباء كورونا يلقي بظلاله على احتفالات عيد الميلاد

2021/12/24 | 10:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تسارع تفشي المتحور أوميكرون، يلقي وباء كوفيد-19 بظله للسنة الثانية على التوالي على ملايين الأشخاص الذين يتطلعون، السبت، للاجتماع مع أقربائهم وتبادل هدايا عيد الميلاد وسط قيود وتحذيرات.

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