رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس

2021/12/24 | 11:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، اليوم الجمعة، مواقف البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية وفي مقدمتها الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

جاء ذلك على خلفية ترؤس العسومي أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم في العاصمة عمان.

وجدد العسومي رفضه وإدانته الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وخروقاتها الممنهجة واستخفافها الشديد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك سياسات الاستيطان والتدمير والتهجير القسري التي تقوم بها في مدينة القدس المحتلة.

وأكد العسومي دعم البرلمان العربي الكامل لآلية التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق التي تمثل قيمة مضافة لتعزيز العمل العربي المشترك.

وتناقش جلسة البرلمان العربي، مجمل الأوضاع في المنطقة العربية، والتقارير الصادرة بحق الدول العربية، فضلا عن تطورات الأحداث واستعراض تقارير اللجان.

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