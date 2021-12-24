الأمر الديواني الخاص بتكليف الغزي بمهام ادارة شؤون محافظة ذي قار

2021/12/24 | 11:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/، الأمر الديواني الخاص بتكليف النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي بمهام ادارة شؤون المحافظة ، خلفا للمستقيل احمد الخفاجي الذي تم انهاء تكليفه من المنصب بناء على طلبه ./انتهى5

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