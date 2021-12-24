السبت المقبل .. أمين بغداد يفتتح شارع المتنبي بعد إعادة اعماره

2021/12/24 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفتتح امين بغداد المعمار علاء معن شارع المتنبي بحلته الجديدة السبت المقبل، تزامناً مع اعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية.

واستغرقت إعادة تأهيل شارع المتنبي أكثر من خمسة أشهر، وبجهود حثيثة أشرف عليها أمين بغداد، وبرعاية صندوق المبادرات المجتمعية الذي يديره البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة وتموله المصارف الخاصة.

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