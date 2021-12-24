مسؤول: 79 مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية

2021/12/24 | 11:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على العراق يبلغ 79 مليار دولار.وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بالنسبة للديون الخارجية، هناك مبلغ مُعلق …

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