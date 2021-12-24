2021/12/24 | 11:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أوضحت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، قوانين عمل المجازر فيما حدّدت معايير استيراد اللحوم.وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة ماجد خلف، فيتصريح صحفي، إن “عدد المجازر العاملة فعلياً 52 مجزرة لحوم حمراء و20 مجزرة دواجن، من أصل 103 مجازر لحوم حمراء و53 لحوم دواجن”، لافتاً إلى أن “عدة قوانين تحدد […]

ظهرت المقالة الزراعة توضح قوانين عمل المجازر وتحدّد معايير استيراد اللحوم أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة توضح قوانين عمل المجازر وتحدّد معايير استيراد اللحوم) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة توضح قوانين عمل المجازر وتحدّد معايير استيراد اللحوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).