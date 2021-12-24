بعد استلامها المقترحات الالمانية.. الهجرة العراقية تتباحث مع مسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية ملف اللاجئين العراقيين٠

2021/12/24 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستقبل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين،

الدكتور كريم النوري، مسؤول الملف

السياسي في السفارة الألمانية لدى

بغداد، السيد جوليان روسر، وذلك لبحث

ملف العراقيين اللاجئين في ألمانيا.

وبحث الجانبان، القضايا

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