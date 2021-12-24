2021/12/24 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محمد حسن الساعدي

رغم تعدد السلطات واستقلالها عن بعضها

في العراق، لكن الواقع يثبت أن المحكمة

الاتحادية والتي تشكلت بموجب قانون

المحكمة الاتحادية رقم (3) لسنة 2005 أعلى

سلطة في البلاد

هي تقوم بمه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية العراقية وحلولها المتوقعة.) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية العراقية وحلولها المتوقعة.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).