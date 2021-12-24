سائق يرصد لحظة تصادم عشرات السيارات والشاحنات على طريق جليدي

2021/12/24 | 11:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب تشكل الجليد على طريق سريع في ولاية ويسكونسن الأمريكية بوقوع حوادث مرورية مروعة بين عشرات السيارات في غرب الولاية، قبيل عطلة عيد الميلاد، ويُظهر أحد مقاطع الفيديو لحظة اصطدام إحدى الشاحنات بمركبة أخرى بشكل مخيف.

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