مستشار الكاظمي يكشف حجم ديون العراق الداخلية والخارجية

2021/12/24 | 11:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الجمعة، حجم الديون الداخلية والخارجية المتبقية على بلادها وآلية تسديدها.

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