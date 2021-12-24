وزير الخارجية الإيراني يثني على جهود الكاظمي في جولات المفاوضات مع السعودية

2021/12/24 | 11:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أُثنى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الجمعة، على جهود رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير خارجيته فؤاد حسين، في استضافة الجولة المقبلة من المفاوضات مع السعودية.

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وعبر عبد اللهيان، في تدوينة تابعها "ناس" (24 كانون الاول 2021)، عن شكره لـ "الجهود الحميدة التي تبذلها الحكومة العراقية لازالة سوء التفاهم وعودة العلاقات بين ايران والسعودية الى وضعها الطبيعي".

واشار الى أن "العلاقات بين ايران والعراق مترابطة وفاعلة ومتجذرة كما أن عدد السائحين بين البلدين تجاوز 4 ملايين شخص سنوياً وهو احصاء فريد، وبشكل إجمالي يرتبط البلدان بعلاقات طيبة واستراتيجية في جميع المجالات".

وكشف عبد اللهيان انه "سيزور وزير الطرق وبناء المدن الايراني بغداد الأسبوع المقبل وعازمون على تنفيذ المشروع السككي بين (شلمجه) والبصرة بأسرع وقت ممكن، وهو ما سيسهم في تنمية الزيارات وتبادل السلع والترانزيت بين ايران والعراق"، لافتاً إلى إجراء محادثات حول "إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل عام، واتخاذ بلاده خطوات تمهيدية حول هذا الموضوع".

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