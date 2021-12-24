الصحة تصدر بيانا بشأن الاجراءات الوقائية في أعياد رأس السنة

2021/12/24 | 11:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتقدم وزارة الصحة بأحرّ التهاني والتبريكات الى اهلنا وأحبتنا الإخوة المسيحيين بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح ونبارك لكل العراقيين حلول رأس السنة الميلادية الجديدة.

ونذكر بخطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور اوميكرون مع ارتفاع سريع وكبير في نسب ألاصابات في اغلب البلدان حيث تجاوز عدد البلدان التي سجلت الاصابة بالمتحور الجديد قرابة المئة دولة.

ومن منطلق مسؤوليتنا القانونية والاخلاقية لحماية شعبنا العزيز من دخول وانتشار هذا المتحور الجديد تدعو وزارة الصحة المواطنين كافّة إلى توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني عند تواجدهم في أماكن الاحتفالات بأعياد رأس السنة الجديدة والاسراع الى المنافذ التلقيحية لأخذ اللقاحات الآمنة.

إن وزارتنا تدعو القائمين على الأماكن العامة كالنوادي والمتنزهات وقاعات الاحتفالات والمطاعم والمقاهي للالتزام بالتوصيات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وذلك بمنع دخول غير الملقحين الى تلك الاماكن، اضافة الى توفير كافة المستلزمات الوقائية من الكمامات والمعقمات وكذلك الالتزام بالمسافات الكافية بين الطاولات ومنع اكتظاظ المرتادين لتلك الاماكن.

ان وزارة الصحة تكرر تاكيدها على ان اللقاح هو السبيل الانجع لمقاومة الموجة القادمة وان كميات اللقاحات المتوفرة حاليا في جميع المنافذ التلقيحية تكفي لتغطية جميع الفئات المستهدفة، فعلى المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن الاسراع في التوجه لتلقي اللقاح في اقرب فرصة ممكنة لحماية أنفسهم والمجتمع من خطر الوباء.

و لا ننسى ابطال الجيش الابيض من ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية في بداية العام الجديد فلهم كل الثناء والعرفان ونتقدم لهم بالشكر على الجهود التي بذلوها طيلة العامين الماضيين من عمر الوباء وهم يجاهدون في مختلف الجبهات ضد هذه الجائحة الخطيرة.

الشكر والتقدير لكل الجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساندت جهود وزارة الصحة.

الرحمة والغفران لشهداء الجيش الابيض البطل والشفاء العاجل للمرضى منهم.

حمى الله العراق وشعبه من كل سوء.

وزارة الصحة الجمعة ٢٤/ كانون الأول/ ٢٠٢١

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