القبض على ستة عناصر ينتمون لتنظيم داعش الارهابي جنوبي تركيا

2021/12/24 | 11:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول/نينا/ ضبطت السلطات التركية في ولايتي أدنة ومرسين جنوبي البلاد 6 عناصر من تنظيم "داعش" الارهابي كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.وذكر بيان صادر عن قيادة الدرك في ولاية مرسين أن الفرق الأمنية نفذت فجر امس الخميس عمليات دهم متزامنة بأدنة ومرسين لمنازل عناصر تعمل لصالح "داعش"، كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.واشار بيان الدرك الى ان العملية اسفرت عن القبض على 6 أشخاص مرتبطين بـ "داعش" ووجدت بحوزتهم العديد من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم الإرهابي ./انتهى

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