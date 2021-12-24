قبيل اعياد رأس السنة.. الصحة تصدر بيانًا تحذيريًا

2021/12/24 | 11:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت وزارة الصحة والبيئة يوم الجمعة مجموعة من التوصيات للمحتفلين بأعياد رأس السنة الميلادية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مجددة تحذيرها من خطورة دخول المتحور “أوميكرون” إلى العراق.وأكدت الوزارة في البيان على “خطورة الوضع الوبائي العالمي وما يكتنفه من تحديات خطيرة نتيجة الانتشار السريع لمتحور (اوميكرون) مع ارتفاع سريع وكبير في نسب […]

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